Football : Le réveil surprenant de l’OM depuis leur première victoire en C1 !

Malgré un début de saison compliqué pour les hommes d’Andres Villas Boas , Marseille commence a retrouver son souffle depuis la victoire en ligue des champions face au club grec de L’Olympiakos FC.

L’OM a marqué son premier but en Ligue des Champions depuis 2013.

Dimitri Payet a marqué les deux premiers buts de sa carrière en Ligue des Champions.

L’OM a remporté son premier match de Ligue des Champions depuis 2012.

Benedetto a marqué ses 2 premiers buts de la saison.

Valère Germain a marqué un but.

L’OM a battu Nîmes et revient à 1 point du PSG avec 2 matchs en retard.

L’OM est sur une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1 et 14 matchs sans défaite à l’extérieur, soit la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens.