Football LDC: Le geste déplorable de l’attaquant nigérian Emmanuel Dennis

C’est l’histoire futile du jour. Le nigérian Emmanuel Denis a été écarté du groupe du Club Bruge qui se rend au Borussia Dortmund ce soir à 20.00 GMT/UTC. Une mise a l’écart en raison d’un problème de comportement. Il n’aurait pas supporté d’etre invité a changer de place dans le car qui devait transporter l’équipe en Allemagne. Le protocole sanitaire mis en place impose que chaque joueur et membre du staff ont des places attribuées. Le Nigérian aurait quitté de lui-même le bus des joueurs après que le staff lui ait notifié qu’il avait pris une place qui ne lui était pas destinée. Le staff et les joueurs ont tenté de le ramener à la raison en lui expliquant la procédure . Philippe Clément, l’entraineur du Club Bruge, a confirmé l’absence du joueur pour des raisons disciplinaires hier en conférence de presse. L’attaquant de 23 ans devrait écoper d’une sanction sportive et financière. C’est bien triste car c’est un excellent joueur…

