Foot – Tournoi olympique féminin : Guinée-Ghana, Mali-Burkina, les chocs du 1er tour

La Caf a procédé au tirage au sort pour le premier tour des éliminatoires du Tournoi olympique de football féminin (Woft).

Au total, 25 équipes sont en lice dont 18 devraient participer au premier tour.

Les sept meilleures équipes de la dernière Can féminine disputeront directement le second tour de ces qualifications. Au premier tour, on aura tout de même droit à des duels alléchants avec notamment des derbys ouest-africains.

Le Ghana va en découdre avec la Guinée, tandis que le Mali fera face au Burkina Faso. Les matchs du premier tour sont prévus du 10 au 18 juillet 2023. Les affiches du 1er tour : Guinée Bissau-Bénin, Guinée-Ghana, Burkina Faso-Mali, Côte d’Ivoire-Sierra Leone, Namibie-Guinée Equatoriale, Ouganda-Rwanda, Ethiopie-Tchad, Congo-Tanzanie, Mozambique-Rd Congo.