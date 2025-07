Foot/Mondial 2030 : Malaga se retire des villes hôtes

Malaga se retire des villes hôtes de la Coupe du monde 2030, en raison des travaux nécessaires dans le stade de La Rosaleda pour accueillir le Mondial qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, a annoncé samedi le maire de la ville espagnole.

Enceinte du Malaga CF, club de deuxième division, le stade de La Rosaleda fait partie des 11 stades espagnols sélectionnés pour accueillir la Coupe du monde dans cinq ans.

Mais le maire de la cité andalouse Francisco de la Torre a annoncé que la ville retirait sa candidature en raison des problèmes que les travaux pour le Mondial-2030 pourraient causer au club de Malaga et à ses supporters.

« À choisir entre la Coupe du monde et le club, nous choisissons le club et les supporters », a déclaré M. de la Torre à l’issue d’une réunion avec le conseil municipal de Malaga et le gouvernement régional d’Andalousie.

Pendant la reconstruction du stade de La Rosaleda, qui compte 30.000 places, le Malaga CF aurait été contrat d’évoluer dans une enceinte de 12.500 places trop petite pour un club qui compte 26.000 abonnés.

« Si le Mondial représente un risque pour le club et un problème pour les supporters, cela ne vaut pas la peine de continuer », a poursuivi le maire.

Si les travaux étaient évalués à 270 millions d’euros, M. de la Torre a précisé que le retrait de la ville n’était pas motivé par des considérations financières.

« Nous voulons qu’il y ait un nouveau stade. Ce ne sera pas pour la Coupe du monde, mais il y en aura un, c’est un engagement ferme », a-t-il ajouté.

Parmi les options pour remplacer Malaga figurent le stade Balaidos à Vigo (29.000 places) et le stade Nou Mestalla, une enceinte de 70.000 places en cours de construction à Valence.