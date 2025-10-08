Fonds force Covid-19 : le parquet général maintient Ndèye Aminata Loum Ndiaye en détention

L’ancienne Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (Dage) du ministère du Développement industriel et des PME, Ndèye Aminata Loum Ndiaye, placée sous mandat de dépôt dans l’affaire dite des Fonds Covid, ne sortira pas de prison pour le moment. Le parquet général a formé, lundi matin, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, qui avait ordonné sa mise en liberté provisoire.

Pour rappel, la Chambre d’accusation avait confirmé l’ordonnance du juge d’instruction accordant cette liberté, et ce, après un premier appel du parquet.

Ce dernier disposait d’un délai de six jours pour décider de former ou non un pourvoi. Sa décision, tombée ce lundi, a pour effet de prolonger la détention de Ndèye Aminata Loum Ndiaye dans l’attente que la Cour suprême soit saisie pour trancher cette nouvelle étape de la procédure.

Me Abou Alassane Diallo, l’avocat de la mise en cause, a confirmé le pourvoi du parquet général dans les colonnes de Libération de ce mercredi. Il a déclaré : « Je n’ai pas compris la décision du parquet général de faire un pourvoi. Dans cette affaire, la Chambre d’accusation avait confirmé la décision de mise en liberté provisoire du juge du deuxième cabinet ».

Me Diallo a également rappelé que la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes avait déjà estimé que sa cliente n’avait commis aucune faute dans la gestion des fonds qui lui étaient reprochés, considérant que la détention n’avait ainsi plus de justification juridique solide.

PressAfrik