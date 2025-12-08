Fonds diaspora : La DER/FJ finance et remet 14 pirogues en fibre de verre aux pêcheurs sénégalais établis en Gambie

C’était une promesse faite il y a quelques mois par le Délégué général, Dr Aïssatou Mbodji, aux pêcheurs sénégalais établis en Gambie. Ce vendredi 5 décembre, au quai de pêche de Brufut, cette promesse est devenue réalité avec la remise de 14 pirogues en fibre de verre entièrement équipées, pour une valeur totale de 142 579 500 FCFA.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans le Fonds Diaspora de la DER/FJ, destiné à accompagner nos compatriotes vivant hors du territoire national.

Dans la même dynamique, la DER/FJ a facilité l’obtention des avis d’immatriculation pour 14 GIE regroupant les bénéficiaires. Afin de renforcer leur structuration, ces 14 GIE ont été réunis au sein d’une nouvelle coopérative : Brufut Sanementereng, créée dans le cadre du programme de formalisation des coopératives agricoles et communautaires.

La cérémonie a eu lieu en présence de son Excellence l’Ambassadrice du Sénégal en Gambie Mme Mariame Sy, du Directeur de la Pêche représentant le Ministre gambien de la Pêche M. Mamadou Sidibé, du Chef de village de Brufut M. Alcaly Mané, des acteurs de la pêche établis en Gambie avec à leur tête leur représentant M. Insa Mbaye, du Coordonnateur du Réseau National des CLPA M. Ibrahima Mar, du Coordonnateur des GIE interprofessionnels des Quais de Pêche du Sénégal M. Pierre Mboup, de la représentante de CFAO Mme Marieme Kane.

La DER/FJ compte renforcer son intervention dans le secteur de la pêche. À ce jour, 127 pirogues en fibre de verre ont déjà été financées dans les six régions maritimes du Sénégal.

Plus de 16 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la DER/FJ pour développer les chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture avec près de 17 000 initiatives entrepreneuriales soutenues, dont plus de la moitié portées par des femmes.