Fleuve Gambie : Les eaux en baisse à Kédougou et Gouloumbou, en hausse à Mako

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée par deux tendances pendant ces 24 heures. Notamment une baisse du niveau du plan d’eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou et Gouloumbou, et une hausse au niveau de la station hydrométrique de Mako.

La brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou indique ainsi dans sa note d’information sur la situation hydrologique du fleuve Gambie et son bulletin hydrologique de ce 15 septembre qu’à Kédougou, il a été noté une baisse du plan d’eau de -19 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 14 septembre à 08h et une hausse de +208 cm le 14 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 13 septembre à 08h, soit une amplitude de fluctuation de +189 cm durant les dernières 48 heures.

Elle révèle en outre qu’à Mako, le plan d’eau est en hausse de +74 cm ce matin à 08 heures par rapport au niveau du 14 septembre à 08h contre une hausse de +02 cm le 14 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 13 septembre à 8h, soit une amplitude de fluctuation de +76 cm durant les dernières 48 heures.

« A Gouloumbou, le plan d’eau est en baisse de -03 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 14 septembre à 08h contre une baisse de -02 cm le 14 septembre » informe-t-elle.

Elle renseigne par ailleurs qu’au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d’eau notée ce lundi matin à 08 h 00 est de 6,89 m contre 7,08 m le 14 septembre 2025 à 08 h 00, alors qu’au niveau de la station de Mako, la hauteur d’eau notée ce matin à 08 h 00 est de 5,10 m contre 4,36 m le 14 septembre 2025 à 08 h 00.