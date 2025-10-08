Finances publiques : les recettes non fiscales en hausse de 16,1 milliards FCFA en juillet 2025

Les recettes non fiscales de l’État du Sénégal ont connu une progression notable en juillet 2025. Selon le rapport Repères statistiques publié mardi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), elles ont augmenté de 16,1 milliards de FCFA par rapport au mois précédent.

Cette évolution positive contraste toutefois avec la baisse générale des recettes de l’État au cours de la même période. En effet, les recettes totales ont reculé de 83,7 milliards de FCFA, principalement en raison d’une forte contraction des recettes fiscales, estimée à 99,9 milliards de FCFA.

Sur une base annuelle, les recettes non fiscales affichent également une amélioration. L’ANSD souligne une hausse de 14,1 milliards de FCFA par rapport à juillet 2024, portée par une bonne performance dans ce segment, avec 16,8 milliards de FCFA enregistrés cette année.

En 2024, les recettes non fiscales recouvrées par l’État étaient estimées à 59,1 milliards de FCFA. Ces ressources regroupent généralement les revenus de la propriété (comme les dividendes d’entreprises publiques), les produits de ventes, les amendes ainsi que les dons.

Par ailleurs, l’ANSD informe que sur la période observée, l’effectif de l’administration centrale a augmenté par rapport au mois précédent, tandis que la masse salariale est restée stable.