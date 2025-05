Fête du Travail : les syndicats du secteur minier saluent une nouvelle ère de dialogue et d’unité

À l’occasion de la célébration de la Fête internationale du Travail, les syndicats du secteur des Mines et de la Géologie ont affiché une volonté claire de renforcer leur unité et leur collaboration avec les autorités, dans un esprit de dialogue social constructif.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Abdoul Aziz Camara, Secrétaire général national des travailleurs des Mines et de la Géologie, affilié à la CNTS, a salué « l’initiative conjointe entre les deux organisations syndicales » qui ont œuvré pour organiser ensemble cette célébration du 1er mai.

« Nous avons réussi à organiser conjointement cette fête, donc nous allons réussir à réunir ce bureau pour aller à l’unité », a-t-il affirmé, appelant à une consolidation des forces syndicales du secteur autour des mêmes préoccupations.

Des revendications claires, un dialogue entamé

Parmi les attentes exprimées par les travailleurs : la formation continue, l’amélioration des conditions de vie, et une attention particulière aux pointeurs, ces agents souvent laissés en marge des politiques d’accompagnement. À ce sujet, Abdoul Aziz Camara s’est réjoui de l’annonce d’un programme pilote en leur faveur, faite par le ministre de tutelle.

Le syndicaliste a également salué un geste fort et inédit : la présence du ministre Birame Souleye Diop aux côtés de ses agents lors de cette fête.

« C’est la première fois qu’un ministre passe la fête du travail avec ses agents. Cela marque une volonté de proximité et d’écoute que nous apprécions à sa juste valeur », a-t-il souligné.

Travailler dans la stabilité sociale

Conscient des défis à relever, notamment dans le contexte de l’Agenda Sénégal 2050, M. Camara a réitéré l’engagement de son organisation syndicale à œuvrer dans un climat de paix et de stabilité :

« Nous voulons travailler dans la stabilité sociale. Nous comprenons les enjeux et sommes prêts à accompagner les réformes pour un secteur plus fort et plus équitable. »