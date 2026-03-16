Fédération sénégalaise de football : Souleymane Diallo remplace Mayacince Mar á la direction technique nationale

La Fédération sénégalaise de football tient son nouveau Directeur technique national. Réuni ce lundi, le Comité exécutif de l’instance a désigné Souleymane Diallo pour diriger la Direction technique nationale (DTN) pour remplacer Mayacine Mar. Il est désormais à la tête de la structure stratégique chargée de piloter la politique de formation et de développement du football sénégalais.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de sélection qui avait retenu cinq candidats pour le poste. Parmi eux figuraient notamment Serigne Saliou Dia, sélectionneur des U20 et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2023, l’ancien international Amara Traoré, ainsi que Salam Lam et Bassouaré Diaby, tous reconnus pour leur expérience dans la formation et l’encadrement des jeunes joueurs.

Actuellement entraîneur de l’ASC Jaraaf, Souleymane Diallo dirige une équipe qui traverse une période délicate en championnat. Neuvième au classement avec 22 points, le club dakarois peine à retrouver sa régularité cette saison. Avec sa nomination à la tête de la DTN, le technicien devrait logiquement quitter son poste pour se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités.

Figure bien connue de la Direction technique, Souleymane Diallo s’était déjà illustré sur la scène continentale en conduisant la sélection locale à la troisième place du Championnat d’Afrique des Nations.