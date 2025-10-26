“Il faut savoir pardonner” , “éviter la justice des vainqueurs”, “le président ne doit pas accepter..” : Les mots forts de Dr Abdourahmane Diouf

Invité de l’émission En Vérité sur la RSI, le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, a salué la posture d’unité du Président Bassirou Diomaye Faye, tout en l’exhortant à poursuivre sur la voie de la réconciliation nationale. Le ministre a rappelé la vision du chef de l’État : « Bassirou Diomaye Faye a clairement affirmé, devant la Nation, qu’il n’est pas le président d’un parti, mais celui de toute la République ».

Le leader du parti Awalé a ensuite abordé le thème de la justice et du pardon, dans un contexte de tensions politiques.

« Les questions de justice sont importantes, mais il faut aussi savoir pardonner. Pardonner ne signifie pas qu’il n’y aura pas de justice. Cependant, la justice ne doit pas être utilisée pour éliminer un Sénégalais au profit d’un autre », a-t-il déclaré.

Dr Diouf a vivement alerté sur la profondeur des fractures sociales que connaît le pays. « La haine est présente partout. Il est grand temps de dépasser cela », a-t-il martelé, encourageant le Chef de l’État à maintenir le cap du rassemblement et de l’équilibre.

Le ministre de l’Environnement a lancé un appel solennel au Président de la République pour qu’il assume pleinement son rôle unificateur :

« J’appelle le Président de la République à assumer pleinement ses responsabilités et je sais qu’il est en train de le faire. Il ne doit pas accepter que le pays sombre dans la division, ni cautionner une justice des vainqueurs. Si nous ne réglons pas ces fractures, nous ne pourrons jamais bâtir une nation solide ni parler sereinement de développement. »

Il a conclu en insistant sur les valeurs de son parti : « On ne peut pas bâtir un pays sans la paix et la concordance comme l’incarne le parti Awalé. Heureusement que le Chef de l’État est un homme de paix et de dialogue. Le peuple doit l’accompagner dans ce vaste chantier de réconciliation nationale. »