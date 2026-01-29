Fatick : Deux sexagénaires d’une même famille meurent par suicide en une semaine

Un et sa sœur, des sexagénaires résidant tous les deux à Gadiack, un village situé dans la commune de Diarrère (centre), se sont donné la mort par pendaison en une semaine, a appris l’APS d’une source sécuritaire.

L’homme âgé de 60 ans s’est suicidé à l’aide d’une corde, le 20 janvier, lors d’une visite de courtoisie qu’il rendait à sa sœur vivant près de Niakhar.

“Il a quitté son village, Gadiack, pour se rendre chez sa grande sœur. Le lendemain, son corps sans vie a été découvert par des élèves qui partaient à l’école. Il s’est pendu à un arbre à l’aide d’une corde”, rapporte la même source.

Le défunt aurait fait escale chez sa sœur avec l’objectif de se rendre à Fatick, où il devrait répondre à un rendez-vous.

Une semaine après son décès, sa grande sœur, âgée de 63 ans, s’est elle aussi suicidée par pendaison, dans sa propre chambre.

“Elle a profité de l’absence de personnes qui étaient venues aux funérailles de son frère pour se pendre dans une chambre avec une corde”, souligne la même source.

La gendarmerie de Fatick a ouvert une enquête pour connaître les raisons pour lesquelles ils se sont donné la mort.

APS