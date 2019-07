Fatick-Bac 2019 : un candidat arrêté, une soixantaine de téléphones saisie

Malgré l’interdiction formelle des autorités académiques sur le port et l’utilisation des téléphones portables, des candidats du Bac 2019 à Fatick ont fait fi de cette mesure. Un candidat qui communiqué via whatsapp avec un correspondant établi à Dakar a été démasqué et mis aux arrêts après une course poursuite.

Après avoir échappé à la vigilance des examinateurs et surveillants de centre, le candidat libre a été retrouvé à la gare routière au moment où il s’apprêtait à rallier Dakar. Il est arrêté et placé en garde à vue à Fatick pour tentative de triche sur Whatsapp, informe la Rfm.

En sus de cette arrestation, une soixantaine de téléphones portables a été saisie par les responsables du centre d’examen d’un lycée de Fatick.