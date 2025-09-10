Farba Ngom vs victimes de violences : Pape Abdoulaye Touré accuse la CNDH de « deux poids, deux mesures »

Pape Abdoulaye Touré, victime de torture et membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI), a interpellé la présidente de la Commission nationale des droits humains (CNDH), Amssatou Sow Sidibé, sur ce qu’il qualifie de traitement inégal entre le dossier Farba Ngom et celui des victimes des violences politiques.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, il rappelle : « Nous avons appris ce matin, à travers la presse écrite, que Mme Amssatou Sow Sidibé, en sa qualité de présidente de la CNDH, a saisi le cabinet d’instruction pour réclamer la libération de Farba Ngom, épinglé par la CENTIF et poursuivi pour escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux. » .Pour Touré, cette diligence contraste avec le silence observé face aux demandes de son organisation.

« Depuis le 18 juillet dernier, l’Initiative Zéro Impunité (IZI) avait déjà officiellement saisi la CNDH pour l’inviter à agir face à l’inertie de la justice et pour le respect des droits fondamentaux des victimes de meurtres, d’assassinats, de torture et de traitements inhumains survenus durant les événements politiques entre 2021 et 2024 », souligne-t-il.

Deux mois plus tard, regrette-t-il, « cette saisine est restée sans aucune réponse. Pas même un accusé de réception, pas le moindre signe de considération pour les droits des victimes qui continuent de souffrir dans le silence et l’oubli. »

Le militant des droits humains dénonce une attitude sélective de la CNDH. « Ce mutisme contraste radicalement avec la promptitude et l’empressement observés lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le dossier Farba Ngom. Cette différence de traitement interpelle et pousse à une interrogation légitime : la CNDH est-elle une institution vouée à protéger les droits de tous les citoyens, en toute impartialité, ou bien un instrument au service de certains privilégiés accusés de crimes financiers ? »

« Lorsqu’il s’agit de victimes issues du peuple, arrachées à la vie ou torturées dans leur chair, la Commission reste muette. Mais lorsqu’il s’agit d’un responsable politique accusé de détournement et de blanchiment, la même Commission trouve la diligence nécessaire pour interpeller la justice », insiste Pape Abdoulaye Touré

Pour lui, cette posture est une « insulte à la mémoire des martyrs et à la souffrance des victimes », mais aussi « une remise en cause de la mission même de la CNDH ».

Enfin, il appelle Mme Sow Sidibé à « assumer pleinement son rôle d’institution républicaine indépendante, en se mettant du côté des victimes et en exigeant que justice leur soit rendue ». À défaut, aoute t-il, « l’opinion publique retiendra que la CNDH a choisi de servir les puissants au lieu de défendre les sans-voix, et elle en portera la responsabilité devant l’histoire. »