Expo Osaka 2025 : Le Président Diomaye Faye met à l’honneur les PME et PMI sénégalaises

À la veille de la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rencontrer les PME et PMI sénégalaises venues représenter le pays, malgré un agenda particulièrement chargé.

Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a salué l’engagement, le dynamisme et la créativité des entrepreneurs sénégalais, rappelant le rôle central qu’ils jouent dans la construction nationale et dans la concrétisation de la Vision Sénégal 2050.

Le Président Faye a également réaffirmé la volonté du Gouvernement d’accompagner et de soutenir les acteurs du secteur privé, qu’il considère comme un véritable moteur de croissance, de création d’emplois et d’innovation. Selon lui, une économie forte, compétitive et résiliente passe nécessairement par un partenariat solide entre l’État et les entreprises locales.