Exclusif : Wally Seck attendu á la DIC dans les 48h

L’enquête autour du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a conduit à l’incarcération de Farba Ngom et Tahirou Sarr, est loin d’avoir révélé tous ses secrets, Apres Mbagnick Diop « Souche », le golden boy de la musique sénégalaise, Wally Seck est attendu á la division des investigations criminelles dans les 48h á venir

Selon les informations exclusives du patron de Kéwoulo, Babacar Touré a annoncé soir, lors d’un live que Wally Seck, après un séjours á Doubai, le fils de Thione Ballago sera dans les locaux de la DIC dans 48h

