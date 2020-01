Appelés communément les « Iles Caronnes », ces petits îlots situés entre l’océan Atlantique et le fleuve Casamance sont le désarroi. Coupés du reste du Sénégal par la géographie, ces insulaires sont aussi très éloignés de toutes modernités, de toutes commodités. Sevrées d’eau, de courant électrique et de la moindre présence de l’Etat, ces citoyens Sénégalais vivent très difficilement leur sénégalalité. Alors que l’on parle de l’émergence du Sénégal, à Namoune on se bat pour vivre. Tout simplement.

On les appelle les « insulaires », les aquatiques et ils sont sortis de l’ombre, il y a quelques années, suite au long bras de fer qui les a opposés au maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qi a pris la décision de leur prendre l’ancien embarcadère, pour y ériger un centre commercial. D’ethnie diola, ces populations majoritairement animistes sont foncièrement attachées à leur terroir et ses pratiques. Éloigné de Kafountine par l’océan Atlantique, il faut une heure de pirogue de patience en haute mer pour rejoindre le village de Niomoune. Autrement, pour rallier la capitale régionale, où les populations viennent vendre leurs produits de cueillette, les insulaires sont obligés de supporter 5 heures d’aléas maritimes pour arriver à Ziguinchor.