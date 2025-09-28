C’est une exclusivité Kéwoulo. Selon des informations á notre disposition un cambriolage se serait déroulé, aujourd’hui, dans l’un des domiciles du journaliste et administrateur du groupe avenir communication. Et dire que l’affaire est pour le moins suspect.

Selon des sources proches de la famille du fugitif “un ou des individus se seraient introduits dans la maison de l’une des ex-épouses de Madiambal Diagne, où des biens auraient été volés.” Cette maison, selon ces mêmes sources, est située à Ouest Foire. Elles ont fait savoir que “ce sont des bijoux de son ex-épouse qui auraient été volés.” Chose surprenante: la maison est pourtant gardée par des vigiles et ces derniers n’auraient rien vu.

Informés de cette situation les gendarmes de la brigade de la Foire se sont déployés sur les lieux pour faire le constat d’usage et ouvrir une enquête. Dès demain, ce sera un défilé des vigiles qui risque de s’organiser devant les enquêteurs de la brigade de Foire. Pendant ce temps, si Madiambal est toujours en France, son épouse Mabintou Diaby comme ses deux enfants -Mouhamed et Serigne Saliou Diagne- continuent de subir les dures conditions de leur garde à vue.