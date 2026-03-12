Exclusif: L’ancien policier Frédéric Napel déféré au parquet pour …..

Exclusivité Kéwoulo – Nouveau rebondissement dans une affaire qui avait déjà suscité de nombreuses polémiques. Au moment où ces lignes sont écrites, l’ancien policier Frédéric Napel se trouve dans les caves du tribunal de Ziguinchor . Il y attend d’être fixé sur son sort par le procureur de la République, Abdoul Khadre Diop , qui doit décider du traitement à réserver à son dossier.

Selon des sources locales qui se sont confiées à Kéwoulo, Frédéric Napel a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Niaguiss. Il lui est reproché “le vol de bétail.” Selon des informations obtenues par Kéwoulo, il aurait capturé et ligoté une chèvre dans sa demeure. Et lorsque le propriétaire de l’animal s’est présenté à lui, il a découvert que le ruminant avait disparu. “Il a fait savoir que quelqu’un a volé l’animal. Mais, puisque c’est lui qui avait gardé la chèvre et qu’on ne l’a plus retrouvée, on a porté plainte contre lui“, ont confié à Kéwoulo des sources locales à Niaguis.

Gardé à vue, Frédéric Napel n’a pas échappé au déferrement. Il fera incessament face au procureur de la République pour le règlement de son dossier. Connu pour avoir été le maître de cérémonie de Adji Sarr. Il s’agit notamment de l’homme vêtu d’un costume bleu qui l’avait accompagnée lors de son audition au fond devant le juge Oumar Maham Diallo. Présenté comme proche de l’ancien doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Ziguinchor, Frédéric Napel traîne également une réputation sulfureuse. D’après plusieurs témoignages recueillis par Kéwoulo, il aurait connu la détention en de nombreuses reprises.

C’est d’ailleurs à lui que faisait allusion l’opposant Ousmane Sonko lorsqu’il affirmait que « des personnes peu recommandables fréquentaient le bureau du doyen des juges ». Se sentant visé, Frédéric Napel avait alors porté plainte contre le leader de Pastef, soutenant publiquement que si ce dernier pouvait échapper à l’affaire impliquant Adji Sarr, « il n’aurait aucune chance face à lui ».

Dans le but, selon lui, d’éclairer l’opinion publique, le journaliste Babacar Touré, patron de Kéwoulo, avait par la suite livré des révélations sur l’histoire d’un ressortissant français, Christophe PAULO, tué à Mbao. Dans cette affaire, Frédéric Napel aurait été cité comme ayant fouillé les poches de la victime avant de disparaître avec ses effets personnels.

S’estimant diffamé par ces déclarations, Napel avait alors saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour porter plainte contre le journaliste. Dans la procédure qui s’en est suivie, la justice, déterminée à interpeller Babacar Touré, avait selon ses avocats ignoré les éléments présentés par la défense.

Le journaliste avait ainsi été placé en détention pendant huit jours, malgré la mobilisation de son pool d’avocats composé notamment de Moussa Sarr, Clédor Ciré Ly, Babacar Niang, Cheikh Khoureychi Ba, Cheikh Tidiane Dabo et Amadou Diallo.

De son côté, Frédéric Napel s’était présenté devant les enquêteurs sans avocat. Selon des sources proches du dossier, il s’était contenté de déclarer aux policiers que « le règlement judiciaire de cette affaire ne dépendait pas de leur appréciation », affirmant que le dossier serait « géré en haut lieu ».