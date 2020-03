Le feuilleton Diop Iseg VS Djeyna Baldé continue d’occuper les devants de l’actualité nationale. Quatre jours après l’arrestation du directeur général de l’Iseg, les choses semblent avoir beaucoup bougé dans les locaux de la Division de la cybercrim. Et les dernières révélations de Boundaw comme celles de Djeyna ont terriblement fragilisé la défense du gardé à vue. Désormais, ce sont les appartements qui ont servi de gite au couple interdit qui intéressent les enquêteurs. De notre côté, nous vous livrons des informations exclusives sur l’idylle interdite d’un Tonton Saï Saï qui jurait de prendre soin de sa « nièce-chérie. »

Contrairement à ce qui se dit par ci et par là, ce n’est pas Sen Petit Gaallé, l’émission de la TFM qui a permis à Mamadou Diop, le Dg de l’Iseg, et Djeyna Baldé de faire connaissance. A en croire des témoignages vérifiés par Kewoulo, c’est au cours de l’année académique 2013-2014 que ces deux personnages, au cœur du scandale du moment, se sont rencontrés. « Djeyna avait 10 ans. Et, venue en vacances à Dakar, elle accompagnait souvent sa grande sœur qui était étudiante à l’Iseg. Un jour, pendant qu’elle attendait sa sœur, partie suivre un cours, Djeyna était assise au secrétariat, avec d’autres étudiants. C’est là que M. Diop l’a trouvé et a demandé qui elle était. On lui a dit que c’est la sœur de Maïmouna Baldé. Et Diop, en plaisantant, a dit, plus tard, à Maïmouna de la lui donner en mariage. » S’est rappelée une ancienne camarade de promo qui n’a pas manqué de préciser que la gamine était déjà très belle, avec une longue chevelure sur laquelle Diop avait laissé glisser sa main..

C’est en 2013 que Diop a rencontré Djeyna pour la première fois, avant Sen Petit Gaallé

C’est 3 ans plus tard que le Sénégal va découvrir la jeune fille. Nous sommes en 2017. Et elle avait 14 ans et fait une participation remarquée à l’émission Sen Petit Gaallé qu’elle n’a, d’ailleurs, pas gagné. Tournée la page Sen Petit Gaallé, la starlette sera vite ramenée à la réalité, en rejoignant son Kolda natal. Elle n’avait de rêves que les podiums, les paillettes et les strass. Et disait, à qui voulait l’entendre, qu’elle retournera, un jour, à Dakar accomplir son destin d’artiste; sans savoir comment y parvenir. Célébrité locale, Djeyna profitait de tous les podiums organisés à Kolda pour essayer sa voix. Et retrouver l’adrénaline des accueils populaires. Entre deux chansonnettes, elle passait le temps à dévorer des yeux les clips de Titi, de Vivianne, Coumba Gawlo, ses modèles, ses héroïnes. Il a fallu l’année 2018 pour que les choses bougent.

Comme par hasard, cette année-là, l’Iseg de Kolda avait changé d’adresse. Les nouveaux locaux se trouvent désormais au quartier Château d’eau, à Sikilo. Et, en face de cette école, se trouve le domicile des Baldé. Un jour, en passant, Djeyna a remarqué la présence d’un homme qu’elle a connu en 2013-2014: M. Diop, le Big Boss de l’Iseg. Tétanisée, la gamine, qui a maintenant 15 ans, n’ose pas s’approcher de l’homme. Elle attend que la délégation conduite Diop finisse par quitter la devanture de l’école pour s’approcher du gardien. « Elle lui a demandé de la mener à Tonton Diop qu’elle a connu à Dakar. Ce dernier le conduit auprès de Mamadou Diop. Et les souvenirs leur sont automatiquement revenus. C’est, depuis ce jour-là que le malheur est rentré dans ma maison », se rappelle la maman de Djeyna.

Après lui avoir exposé son rêve de star, Djeyna apprend que « Tonton Diop » est le père d’une grande chanteuse, Abiba, et est aussi producteur musical en ses heures perdues. « Ensemble, ils sont venus voir mes parents et Diop a dit qu’il va aider ma sœur à réaliser son rêve. Mes parents, sur le début, étaient réticents. Mais, à force d’arguments, il est parvenu à les convaincre. » A soutenu un des frères Baldé. Comme il l’avait promis, Diop ne tarde pas à recontacter la famille. « Cette fois ci, il a demandé à ce que Djeyna vienne à Dakar, pour enregistrer en studio. Après l’enregistrement, Djeyna est rentrée à Kolda. » On était en novembre et le single, sorti de ce travail de studio, a ne va pas tarder à faire le buzz.

A la poursuite de son rêve!

Le single en poche, Djeyna pense à son clip. Comme promis, Diop va mettre les moyens. Et envoyer des techniciens réaliser ce clip à Kolda. Le succès est total. Nageant sur cette vague, il demande et obtient des parents que Djeyna soit transférée à Dakar où se trouve son studio d’enregistrement. Mais, aussi, tout ce qu’il faut pour sa promotion artistique. « Mais, mes parents ont été très clairs. Djeyna, en venant à Dakar, devait loger chez ma sœur, Maïmouna. Et, c’est ce qui a été fait. Pendant ses premiers mois, elle était chez ma grande sœur. Et Diop venait, tout le temps, la chercher prétextant l’amener en studio ou rencontrer des partenaires. Et la ramenait tard le soir. » A déclaré Aly Baldé, le frère qui a réalisé le fameux film à l’origine du scandale.

Élevé dans un modeste lycée de Kolda, Djeyna est transférée à Yalla Suuren, une école de la haute bourgeoisie dakaroise. « Pour cela, Diop m’avait remis 500.000 F CFA pour que j’aille l’inscrire. » A poursuivi le même frère. Alors que l’on croyait que le rêve de Djeyna allait bientôt se réaliser, voilà que Diop met, dans la tête de la gamine, la saugrenue idée qu’elle était, désormais, une star. Et ne devait, en conséquence plus vivre chez sa sœur où elle dormait dans le salon. Finis les allers-retours en car rapide pour rejoindre l’école par la VDN, aux oubliettes les mèches et les jeans délabrés des lycéennes, désormais « la star » ne se déplace qu’en taxi, s’habille chic, ne met que des perruques faites en cheveux naturels et ne se trimbale qu’avec des sacs de classe. Comme elle ne prend le verre que sur les terrasses du Radisson Blu ou du Térou-bi. « C’est pendant ce temps que Diop est retourné voir les parents, à Kolda, pour les convaincre de le laisser amener Djeyna chez lui, au prétexte que son domicile est plus près de l’école et du studio. » A soutenu Amadou Baldé, l’autre frère de Djeyna.

6 appartements en un an pour fuir les regards

Une fois de plus, les parents ont cédé. Et alors que toute la famille croyait que Djeyna était dans le domicile familial des Diop et partageait la même cour que Abiba, sa fille, « (le tonton saï saï) avait loué un studio meublé où, àen croire Djeyna, il venait (l’y) rejoindre. Et était devenu presque (son) concubin. » Après un premier studio meublé à la cité Keur Gorgui, d’autres gîtes vont recevoir le couple interdit pendant plus d’un an. « Après les studios meublés, il a fini par lui trouver un studio à l’étage, chez l’habitant à Sacré-Cœur. Pour accéder au logement de Djeyna, il faut passer par le salon de cette famille. De ce fait, personne, en dehors des copines de Djeyna, ne venait dans cet appartement. Mais, Diop, lui venait quand il le voulait. La famille croyait que c’était son oncle, puisque c’est cela qu’il leur avait fait croire. » A déclaré la mère de Djeyna.

Et, à chaque fois qu’il a senti les soupçons et les regards peser sur eux, sur leur couple, Diop a déménagé. Au total, ils ont habité dans 6 appartement différents. Et, c’est après avoir trop longtemps caché sa grossesse à sa famille et s’être rendue compte que M. Diop ne voulait plus d’elle que Djeyna a fini par en parler avec les siens. Elle était enceinte de 5 mois et n’avait jamais voulu céder au vœu de Diop: la voir avorter. A partir de ce moment, la famille fera tout pour ramener Diop à la raison. « Mais, des gens qu’il croyait ses amis lui ont conseillé de refuser la médiation et de tenir tête. C’est dommage, pour lui. Diop est un bon gars, c’est un homme entier. Et quand nous avons été informés de cette affaire, nous avons essayé de le convaincre de trouver une solution à l’amiable. Mais, il n’a rien voulu savoir. » A soutenu un proche de Mamadou Diop, désolé de voir son ami de plus de 15 ans tomber, ainsi, dans la disgrâce.