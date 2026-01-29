Exclusif : Babacar Ngom et la Sedima renoncent aux 80 hectares en contentieux à Ndingler

Le président du groupe SEDIMA, Babacar Ngom, a annoncé avoir renoncé volontairement au titre foncier d’une superficie de 80 hectares situé dans le département de Mbour, au profit de l’État du Sénégal.

Dans un communiqué parvenu à Kéwoulo ce 29 janvier 2026, M. Ngom indique que cette décision s’inscrit dans un esprit de paix, de responsabilité et de dépassement, dans un contexte marqué par des tensions sociales et territoriales autour de ce site. Il précise toutefois que le groupe SEDIMA est le propriétaire légal du terrain, acquis conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur.

Selon le communiqué, la cession est effectuée sans aucune contrepartie financière. Il revient désormais aux autorités compétentes de décider de l’affectation future de cet espace.

À ce sujet, une enquête menée par Kéwoulo rapporte que plusieurs notables de Ndingler ont reconnu que le terrain au cœur du contentieux n’avait jamais appartenu à la communauté locale, malgré des déclarations publiques antérieures allant en ce sens.

Par ce geste, le président du groupe SEDIMA affirme vouloir contribuer à l’apaisement du climat social et réaffirmer son attachement aux valeurs de cohésion nationale et de solidarité républicaine.