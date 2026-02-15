[EXCLUSIF] Affaire Pape Cheikh Diallo et consorts : Un 13e suspect arrêté à Saly , voici son identité

La gendarmerie nationale sous le commandement du Général Martin Faye a réussi un nouveau coup de filet après le démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, par la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar. Après une délégation judiciaire, la poursuite des investigations a permis de procéder à une nouvelle arrestation hier samedi, selon des informations exclusives de Seneweb.

Il s’agit du commerçant I.M. Seck qui a été interpellé par les gendarmes de la Brigade de Recherches de Saly, relevant de la Compagnie de Mbour. Les enquêteurs ont utilisé des techniques sophistiquées pour mettre la main sur lui.

D’après des renseignements recueillis par Seneweb, I.M. Seck avait pris la fuite après l’arrestation des 12 présumés homosexuels.

Le commerçant a ainsi quitté Dakar pour se réfugier à Saly afin d’échapper à la justice.

Localisé sur la Petite-Côte, les enquêteurs de la BR de Keur Massar auraient sollicité le concours de leurs collègues de Saly.

Après son arrestation, le 13e présumé membre du réseau a été transféré à Keur Massar sous bonne escorte.