Événements politiques 2021-2024 : vers l’ouverture des dossiers, Pape Abdoulaye Touré convoqué ce vendredi

L’Initiative Zéro Impunité (IZI) et le mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP), dirigé par l’activiste Pape Abdoulaye Touré, annoncent l’ouverture prochaine des dossiers sur les événements politiques survenus entre 2021 et 2024, à la suite d’un soit-transmis adressé au Procureur de la République.

D’après un communiqué, les auditions débuteront ce vendredi 3 octobre, avec la convocation de Pape Abdoulaye Touré à la Section de Recherches.

« Dans ce cadre, Pape Abdoulaye TOURÉ, victime de torture et par ailleurs membre fondateur de l’IZI et coordonnateur de SNP, est convoqué demain, vendredi 03 octobre à 10H, par les éléments de la Section de Recherches de Colobane pour être la première victime qui sera auditionnée », indique le document.