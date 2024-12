Equipe nationale : Pape Thiaw est desormais sélectionneur (FSF)

C’est fait, Pape Thiaw est confirmé comme sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. L’intérimaire vient d’être confirmé à ce poste par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, à l’unanimité. “Ce choix se justifie, entre autres, par l’état des services au niveau des différentes sélections nationales, avec une victoire aux CHAN et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN 2025 au Maroc. Pape Thiaw répond également aux critères fixés par la FSF“, a annoncé le comité de l’instance dirigeante du football lors de sa réunion. La Fédération sénégalaise de football annonce également que la ministre des Sports, Khady Diéne Gaye, a été informée de cette décision par une correspondance. Pape Thiaw a été choisi devant ses compatriotes, Omar Daf et Habib Béye, pour remplacer Aliou Cissé, dont le contrat à la tête de l’équipe n’a pas été prolongé.

