Enquête de la BBC : Timis Corporation livre sa part de vérité

Après la sortie d’Aliou Sall contre les révélations de la chaine anglaise BBC portant sur des versements suspects à son profit, la société Timis Corporation est montée à son tour au créneau pour se dédouaner, nous renseigne Vox populii.

Le groupe, à travers un communiqué rendu officiel, réfute l’enquête de la BBC posté sous le titre : Sénégal, scandale à 10 milliards de dollars – BBC Africa Eye.

‘’Ces allégations sont entièrement fausses. Il n’y a eu aucun acte répréhensible concernant les concessions pétrolières Saint Louis Offshore Profond et Cayar Offshore Profond’’ a précisé le document.

‘’En réalité, la concession qui a été attribuée par le président Wade était un investissement hautement risqué et spéculatif assorti d’obligation d’investissement substantielles et coûteuses. Au moment où les concessions ont été attribuées, aucun hydrocarbure n’avait été découvert et il était fort probable qu’ils ne le seraient jamais’’ précise Timis Corporation.

Le Groupe ajoute qu’ ‘’au cours des 40 dernières années, de nombreuses multinationales du secteur du pétrole et du gaz ont eu la possibilité d’explorer et de développer pleinement la concession, mais ne l’on pas prise, sans doute en raison des risques importants que cela impliquait’’.

Étayant ses propos, Timis Corporation a soutenu qu’ ’’en 2014, on ne savait toujours pas si la concession donnerait des gisements de pétrole ou de gaz viables’’ a souligné la structure.