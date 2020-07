«Engagement citoyen» pour l’environnement : Mme Khady Camara dote les jeunes des HLM en matériel

L’engagement citoyen des jeunes du Bloc 28 des HLM pour «améliorer leur cadre de vie, à travers surtout l’aménagement d’un jardin, d’un système de pompage d’eau, d’un air de jeux pour les enfants, avec leurs propres moyens» a séduit la promotrice des Vacances vertes au Sénégal, Mme Khady Camara. Et pour répondre à leur appel d’«accompagner ce bel exemple d’écocitoyenneté locale», son association dénommée Vacances Vertes, en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal, a mis à la disposition de ces jeunes citoyens sénégalais un lot de 143 bacs à ordures conformes aux normes.

La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu, ce vendredi 3 juillet, dans les locaux de la commune des HLM. Elle a noté la présence du représentant du maire de la commune des HLM, du représentant de l’Ambassade de France au Sénégal, Cyril Maman, du responsable des jeunes du Bloc 28, Ababacar Diagne, entre autres.

Un «engagement volontariste» au service de l’environnement

Au cours de cette cérémonie qui entre dans le cadre du programme d’activités de ladite association, qui constitue le cadre d’action et le prolongement de l’initiative citoyenne «Vacances Vertes» lancée au Sénégal en 2017, Mme Khady Camara s’est réjouie de cet «engagement volontariste» des jeunes au service de leur cadre de vie.

La présidente de l’association Vacances vertes a, par ailleurs, profité de l’occasion pour encourager le maire de la Ville de Dakar, à «renforcer» la collaboration avec les collectivités territoriales, et les autres organisations de jeunes et de femmes, non sans réaffirmer sa disponibilité et celle de son association à l’accompagner à «assurer le suivi et la démultiplication de cette expérience pilote» au niveau des autres quartiers de la commune des HLM et des autres communes de la Ville de Dakar.

Dans cette perspective, Mme Khady Camara envisage, après l’évaluation de cette activité symbolique, d’organiser des sessions de formation sur l’éducation environnementale, sur la gestion des déchets avec l’implication de tous les acteurs. Et pour y arriver, elle compte d’ores déjà sur la disponibilité de l’Ambassade de France, son partenaire «stratégique» pour assurer le suivi.

Pour finir, la promotrice des Vacances vertes au Sénégal a remercié vivement l’Ambassade de France pour sa confiance à l’endroit de l’Association Vacances Vertes au regard de nos convergences en faveur du développement durable. Elle a également réaffirmé son engagement et sa disponibilité à «renforcer notre partenariat exemplaire en faveur de l’environnement avec une meilleure implication» des collectivités territoriales et des organisations de la société civile.

Aussi, elle a invité les uns et les autres à «respecter davantage» les mesures de prévention et de précaution, ainsi que tous les gestes barrières pour faire face à la pandémie de Covid-19 et protéger notre environnement.

Vers une reprise des travaux de pavage à Dakar

Le maire de la Ville de Dakar, Mme Sokham Wardini, dans son allocution, est revenue sur l’importance du cadre vie. Avant d’annoncer que les travaux de pavage vont reprendre pour très bientôt dans toutes les communes de Dakar.

L’édile de la Ville de Dakar a également profité de l’occasion pour féliciter les actions citoyennes de Khady Camara et son «engagement au service de la protection de l’environnement ainsi que les jeunes des Hlm 6 pour leur exemplarité citoyenne».

A rappeler que les Vacances vertes ont déjà enregistré trois éditions. La quatrième, prévue cette année, n’aura pas lieu à cause de la pandémie de Covid-19.