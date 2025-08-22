Énergie : Le Premier Ministre Ousmane Sonko annonce la fin des importations de gaz dès 2026

Le Sénégal franchit un cap décisif vers sa souveraineté énergétique. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé que le pays mettra un terme, dès 2026, aux importations de cargaisons de gaz. Le pays s’approvisionnera désormais exclusivement à partir de sa production locale, une mesure qui devrait générer des économies de 140 milliards de FCFA et réduire sensiblement le coût de l’énergie pour les ménages comme pour les entreprises.

Face au patronat sénégalais, le chef du gouvernement a détaillé cette orientation stratégique, inscrite dans le Plan de Redressement économique et social (Pres). « Nous ne voulons plus aller chercher neuf cargaisons de gaz ailleurs. Nous allons nous approvisionner localement. Les mesures nécessaires sont déjà prises », a-t-il assuré.

Cette réforme marque, selon Ousmane Sonko, une étape déterminante pour renforcer la souveraineté énergétique du Sénégal et libérer des marges budgétaires pour des investissements productifs. Les retombées attendues sont majeures : baisse du coût du kilowattheure, amélioration de la compétitivité des entreprises, et allègement durable de la facture nationale.

En intégrant cette décision dans le Pres, le Premier ministre entend concilier assainissement des finances publiques et soutien au secteur privé, tout en plaçant l’énergie au cœur de la transformation économique et sociale du pays.