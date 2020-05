En confinement depuis mars : Les agents de l’administration pénitentiaire étalent leur ras-le-bol

Confinés dans les prisons depuis le mois de mars, les agents de l’administration pénitentiaire n’en peuvent plus. Du coup, rapporte L’As quotidien, ça râle dans les rangs des matons.

Selon le journal, le plus difficile à supporter par ces agents, c’est le fait de ne plus pouvoir voir leurs familles respectives, même si ces dernières vivent avec eux dans la même région ou le même département : « C’est comme si nous purgions une peine sans délit », dénonce un agent.

Nos confrères rapportent également que ces derniers avaient accepté cette décision au début de la pandémie à Covid-19, mais depuis l’assouplissement décrété par le chef de l’État, Macky Sall, le 11 mai dernier, ils commencent à rouspéter. Parce que depuis lors, ils dorment dans l’enceinte des prisons.

Articles similaires