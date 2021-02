Emploi : La mission locale de Kolda ouvre ses portes

Dans le cadre du renforcement de la territorialisation des politiques publiques en matière d’emploi, le Directeur de l’Emploi, M. Modou Fall a procédé, ce samedi 13 février 2021, à l’installation de la Mission locale pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat (MILE) de la région de Kolda devant abriter en son sein un Centre d’incubation Communautaire (CICOM).

« Ce service public de l’emploi de proximité, avec l’appui des collectivités locales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, s’activera dans la lutte contre le chômage, la migration irrégulière et le sous-emploi des populations. » , a expliqué M. Modou Fall qui a effectué, à cette occasion, une visite de la ferme agricole du village de Soutouyel dans l’arrondissement de Tankoto Escale.

Par la suite, l’équipe de la Direction a visité trois autres sites à savoir le GIE Fédandé Goulo Baldé qui s’active dans la transformation laitière; le GIE Wakilaré qui fait dans la transformation de fruits, légumes et céréales et le GIE de Madame Fatou Ndiaye qui est dans le domaine de la transformation de mangues, de céréales et des produits forestiers.

Cette visite a été également l’occasion pour le Directeur de rencontrer le coordonnateur de l’association Jeunesse Koldoise (JK) et une délégation de l’association AGIR qui fédère une vingtaine de GIE de femmes de la région. Pour finir, le directeur s’est entretenu avec le Président de la Fédération régionale des personnes Handicapées.

Au terme de cette rencontre, M. Fall a promis de les accompagner en équipement informatique et d’orienter des jeunes stagiaires pour la digitalisation de la cartographie des P.H de la région et des articles confectionnés par les femmes handicapées

SENENEWS