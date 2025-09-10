Électrification rurale : l’Aser traîne Askia Assurance en justice pour 2,2 milliards FCFA

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (Aser) a assigné en justice la compagnie Askia Assurance, lui réclamant un montant de 2,241 milliards de francs CFA, selon le quotidien Libération.

L’affaire remonte à un marché conclu le 29 juillet 2013 avec la société Kolda Energy, dans le cadre du projet d’électrification de la zone Kolda-Vélingara. Ce contrat avait été résilié le 8 avril 2021 pour non-respect des engagements contractuels. Malgré une subvention de 5,590 milliards de francs CFA accordée par l’Union européenne, le projet a connu d’importants dysfonctionnements, ce qui a conduit à un contentieux.

Selon Libération, depuis quatre ans, Askia Assurance refuserait de libérer une garantie d’un montant de 1,741 milliard de francs CFA au profit de l’Aser, malgré plusieurs mises en demeure. L’agence a donc saisi la justice pour obtenir non seulement le versement de cette garantie, mais également une indemnisation supplémentaire de 500 millions de francs CFA, réclamée pour ce qu’elle qualifie de « résistance abusive » de l’assureur.