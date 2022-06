Après avoir invalidé la liste nationale de Yawi aski wi et la liste suppléant de Benno Book Yaakar dimanche soir par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diom à travers un arrêté, une décision qui a été mal accueilli par la population.

Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diom à invalidé les listes respectives de Benno Bokk Yaakar (suppléant) et de Yewi askan wi ( titulaire) ce dimanche à travers un arrêté certains de la population n’ont pas ménagé le ministre de l’intérieur, Antoine Diome, contre l’irrecevabilité de la liste proportionnelle de Yewwi Askan wi. Dans son arrêté publié le lundi 30 mai 2022, le ministre a déclaré cette liste de Yewwi Askan Wi irrecevable pour un cas de doublon (un candidat dont le nom figure sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants.

Certains de la population accuse le ministre de l’intérieur d’être partiale. Moustapha Mbaye pense que c’est de l’injustice “je pense que c’est de l’injustice parce que depuis le début nous avons constaté beaucoup d’anomalie dans la direction générale des élections (DGE) et le ministre de l’intérieur qui outre passe ses compétences, donc on peut dire que ce sont que des calculs politiques et de l’injustice.” Il ajoute en même temps que le régime en place contrôle tout dans ce pays même les institutions. ” Vous savez ce gouvernement contrôle tous nos institutions même les 7 sages, je ne le croyais pas, donc je pense que le combat se fera dans la rue car ils ne sont pas démocrate.”

Pendant ce temps Ousmane Sonko et sa coalition organisent une marche à la place de la nation ce vendredi 03 juin pour répondre au ministre de l’intérieur et au Président de la République.