Élection présidentielle de 2029 : la candidature de Diomaye Faye lancée

Des responsables politiques ont porté sur les fonts baptismaux un mouvement dénommé Diomaye 2029 », avec pour objectif affiché de « porter la candidature du chef de l’État à la prochaine présidentielle ».

Le Mouvement National Diomaye 2029 a en effet été officiellement lancé ce week-end à Dakar, à l’occasion d’une conférence de presse présidée par Moïse Kama, initiateur et président dudit mouvement. Cette nouvelle plateforme politique et citoyenne ambitionne de fédérer les Sénégalais autour de la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour « un Sénégal uni, pacifique, prospère et durablement développé ».

S’exprimant devant la presse nationale, Moïse Kama a soutenu que le Mouvement National Diomaye 2029 « s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle fondée sur la paix, la justice et la démocratie comme piliers essentiels du développement ». À l’en croire, il ne s’agit pas d’un simple cadre de soutien politique, mais « d’un instrument d’actions concrètes au service de l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais ». Et de détailler : « Notre objectif est de consolider la paix par le dialogue permanent et l’inclusion sociale, de renforcer la justice à travers des réformes institutionnelles courageuses, d’approfondir la démocratie par une participation citoyenne élargie et d’accélérer le développement grâce à des politiques économiques innovantes ».

Le président du mouvement a également mis en avant les principes de fonctionnement de la plateforme, fondés sur « la collaboration, le dialogue permanent et la transparence absolue ». Selon lui, la dynamique est déjà bien engagée : « Le mouvement compte à ce jour 36 547 adhérents et 23 maires prêts à rejoindre officiellement la plateforme », a-t-il annoncé, évoquant une adhésion croissante sur l’ensemble du territoire national.

Dans un appel solennel, Moïse Kama a invité « tous les Sénégalais, sans distinction politique ou sociale », à rejoindre le mouvement afin de contribuer activement à la réalisation du projet de société porté par le chef de l’État. « Un Sénégal uni autour de la paix, de la justice et de la démocratie n’est pas un rêve lointain. C’est un projet concret que nous construirons ensemble », a-t-il fait savoir.

Avec ce lancement, le Mouvement National Diomaye 2029 affiche clairement son ambition : s’imposer comme un acteur central de la mobilisation citoyenne en vue de la réélection de Bassirou Diomaye Faye en 2029.