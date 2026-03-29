Élan de solidarité à la Médina : La Douane Sénégalaise au chevet des pensionnaires de la Pouponnière

Ce mercredi 25 mars 2026, une délégation de l’Administration des Douanes s’est rendue à la pouponnière de la Médina. Entre dons de vivres et échanges fraternels, cette visite marque le renforcement du concept « Douanes-Populations » sous l’impulsion du Directeur Général, Babacar Mbaye

Le quartier de la Médina a vibré, ce mercredi, au rythme de la solidarité institutionnelle. Une importante délégation douanière, conduite par le Lieutenant-colonel Mouhamed Niang, Chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques (DCRP), a franchi les portes de la célèbre pouponnière dakaroise pour apporter un soutien concret à ses pensionnaires.

Un appui vital pour les « bouts de bois de Dieu »

Accueillie par la Sœur Marie-Louise Diène, Directrice de l’établissement, la délégation a pu mesurer l’ampleur de la tâche abattue par la congrégation des Franciscaines. Depuis 1955, cette institution est un refuge pour les orphelins et les enfants abandonnés. Aujourd’hui, ils sont au moins 92 enfants, âgés de 0 à 4 ans, à dépendre entièrement de la générosité des donateurs.

« Ces dons constituent un apport considérable qui nous permettra de mieux entretenir ces “bouts de bois de Dieu” », a magnifié la Sœur Marie-Louise Diène. Elle a également profité de l’occasion pour saluer le dévouement des agents des Douanes qui, au-delà de leurs missions de surveillance, veillent quotidiennement à la sécurité et au bien-être des populations.

Le concept « Douanes-Populations » en action

Pour le Lieutenant-colonel Mouhamed Niang, cette action s’inscrit dans la vision sociale de l’Administration des Douanes. Porteur d’un message de solidarité du Directeur Général Babacar Mbaye, il a rendu un vibrant hommage au don de soi des religieuses.

« L’engagement de ces Sœurs qui dédient leur vie à offrir un avenir épanoui à ces enfants innocents est exemplaire », a-t-il souligné. Le Chef de la DCRP a rappelé que la Douane ne se limite pas à la perception de taxes, mais qu’elle est une institution humaine, sensible aux réalités sociales du pays. Il a d’ailleurs promis que cet accompagnement ne serait pas ponctuel mais s’inscrirait dans la durée.

Une visite au cœur de l’humain

La cérémonie, à laquelle participait également le Commandant Ousmane Diaw, Adjoint au Chef de la Subdivision de Dakar-extérieur, s’est terminée par une visite guidée des locaux. Les agents ont pu constater de visu les conditions de vie des tout-petits, renforçant ainsi les liens entre l’administration et la communauté.

Ce geste de la Douane sénégalaise vient rappeler que derrière l’uniforme se cache une mission de protection sociale indispensable au pays.