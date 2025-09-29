El Malick Ndiaye en Afrique du Sud : Le président de l’Assemblée nationale porte la voix du Sénégal aux sommets parlementaires africain et du G20

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, représente le Sénégal en Afrique du Sud, où il prendra part à des forums consacrés au renforcement de la diplomatie parlementaire. Il participera à la Conférence annuelle des présidents de parlements africains, prévue du 29 au 30 septembre 2025 à Johannesburg, sous le thème : « Transformer les parlements pour une intégration continentale portée par les citoyens, le développement durable, la prospérité et la paix ».

À cette occasion, El Malick Ndiaye présentera la vision sénégalaise du rôle des institutions parlementaires dans l’intégration régionale. Par la suite, il se rendra au Cap pour participer au 11ᵉ Sommet des présidents de parlements du G20 (P20), prévu du 1ᵉʳ au 3 octobre 2025 et organisé avec l’Union interparlementaire. Les discussions porteront sur la diplomatie parlementaire au service de la solidarité mondiale, de l’égalité et de la durabilité.