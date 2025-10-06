Effondrement d’une dalle d’immeuble à Passoire (Kaolack) : Le bilan passe á deux morts

Le bilan de l’effondrement d’une dalle survenu dimanche à 20h25 dans un bâtiment de type R+2, situé dans le quartier de Passoire à Kaolack, s’est alourdi, faisant désormais état de deux morts.

Parmi les victimes figurent une femme et un homme qui participait aux opérations de secours. Sur place, les éléments des sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent inlassablement leurs opérations de sauvetage dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.

Plusieurs blessés ont également été enregistrés. Ils ont été conduits et pris en charge d’urgence à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass.