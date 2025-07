Ce jeudi 31 juillet, au Grand Théâtre national, lors de la cérémonie du Concours général 2025, un moment d’émotion a saisi l’audience. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis la toute première médaille Gaïdée de la performance à un jeune homme au parcours exceptionnel : Pape Natango Mbaye, bachelier en série S2, mention Bien. Sa particularité ? Il a écrit toutes ses épreuves avec ses pieds.

Originaire de Kaolack, Pape Natango Mbaye est né sans bras. Pourtant, il a suivi toute sa scolarité en s’adaptant : c’est avec ses pieds qu’il lit, écrit, dessine, travaille. Et cette année, il a franchi l’un des sommets de l’excellence scolaire sénégalaise en décrochant son baccalauréat scientifique.

« Il a repoussé les limites de l’impossible par sa détermination et sa foi en l’éducation ». Et le président Faye lui a remis la médaille Gaïdée, créée pour récompenser les parcours hors norme et les performances extraordinaires.

Cette distinction, accompagnée d’un parchemin officiel, fait de lui le premier récipiendaire de cette médaille. Elle porte un nom fort : Gaïndé, mot wolof signifiant dépassement de soi.

« Le courage de Pape Natango est un message pour tous nos jeunes : les obstacles ne doivent jamais éteindre les rêves », a déclaré un enseignant présent dans la salle, visiblement ému.

Dans un pays où l’école se veut inclusive et résiliente, Pape Natango Mbaye devient un symbole vivant de la ténacité, de la créativité face à l’adversité, et de la promesse de l’école publique.

Son sourire, au moment de recevoir la médaille, a traversé les écrans. Son nom, désormais, entre dans l’histoire éducative du Sénégal.

« Bravo Natango! », ont scandé ses camarades. Un mot d’encouragement devenu cri d’admiration nationale.

