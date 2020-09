Échanges de tirs à la frontière sénégalaise : Les explications du ministre gambien de la Défense

Le ministre gambien de la Défense, Cheikh Omar Faye, a confirmé qu’il y a bel et bien eu des échanges de tirs entre le Sénégal et la Gambie au niveau de la frontière. A l’origine du malentendu, explique-t-il, des pêcheurs ont franchi et dépassé la limite de leur territoire ; ce qui a amené les deux parties, sénégalaise et gambienne à échanger des coups de feu.

Une situation que Cheikh Omar Faye déplore tout en réitérant son appel à la paix entre les deux pays. Car, ajoute-t-il, les autorités sénégalaises et gambiennes se sont parlé et la situation est revenue à la normale. « La Gambie et le Sénégal sont une même famille, un seul peuple mais chaque pays a sa souveraineté », conclut le ministre gambien de la Défense qui s’exprimait à Médina Baye. Il était membre de la délégation dépêchée par le président Adama Barrow pour présenter les condoléances de la Gambie au khalife de Médina Baye.