Eau et climat : Les alertes du Président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné le ton, ce lundi 26 janvier 2026 à Dakar, à l’ouverture de la Réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi. Devant des ministres, diplomates, représentants d’organisations internationales et partenaires techniques et financiers, le chef de l’État a dressé un diagnostic sans complaisance de la crise mondiale de l’eau, appelant à une réponse collective, ambitieuse et solidaire.

Souhaitant la bienvenue aux délégations présentes, le Président a souligné la portée historique de cette rencontre. « Ce 26 janvier 2026 est une date marquante avec la tenue, ici à Dakar, de la Réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau », a-t-il déclaré, estimant que la mobilisation observée témoigne de l’importance politique accordée à l’eau et à l’assainissement comme « fondements essentiels de la dignité humaine, de la santé des populations, de la stabilité des sociétés et de la prospérité partagée des nations ».

Rappelant le caractère vital de cette ressource, Bassirou Diomaye Faye a affirmé que « l’eau est une ressource vitale pour l’Homme et la nature, indispensable au maintien de l’équilibre de la planète et à l’atteinte des Objectifs de Développement durable ». Pour autant, a-t-il averti, la crise de l’eau est désormais une réalité mondiale aux proportions alarmantes.

S’appuyant sur les données des Nations Unies, le Président a rappelé que « 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable sûre, près de 3,5 milliards restent privés de services d’assainissement adéquats et près de 4 milliards de personnes subissent une pénurie d’eau sévère au moins un mois par an ». L’Afrique, a-t-il insisté, demeure la région la plus durement touchée, avec « 40 % de sa population sans accès à l’eau potable et plus de 70 % dépourvue de services d’assainissement de base ».

Face à cette situation, le chef de l’État n’a pas mâché ses mots. « C’est une situation moralement inacceptable et tant qu’elle persistera, notre responsabilité collective restera engagée, car les crises de l’eau alimentent les crises alimentaires, fragilisent les économies, déplacent des populations et exacerbent les tensions », a-t-il martelé.

Le Président de la République a également mis en garde contre l’aggravation de cette crise sous l’effet du dérèglement climatique, soulignant le lien étroit entre l’eau et le climat. « Le changement climatique perturbe considérablement le cycle de l’eau, entraînant sécheresses, inondations, précipitations faibles ou surabondantes, fonte des glaces et élévation des niveaux marins », a-t-il expliqué. Selon lui, ces perturbations affectent directement la disponibilité en eau douce, mais aussi la santé, l’agriculture, l’énergie, l’éducation et la biodiversité.

Alertant sur les conséquences de l’inaction, Bassirou Diomaye Faye a prévenu que « le coût de l’inaction est immense. Il se mesure en vies humaines perdues, en opportunités de développement compromises, en fractures sociales aggravées et parfois en paix menacée ». Dès lors, a-t-il poursuivi, « investir dans l’eau n’est pas seulement financer des infrastructures, mais également investir dans la résilience climatique, dans la prévention des tensions et des conflits, dans la stabilité et la prospérité mondiales ».

Évoquant l’Objectif de Développement durable n°6, consacré à l’eau et à l’assainissement, le Président a rappelé qu’il constitue « un levier stratégique pour l’atteinte de l’ensemble des ODD ». À quatre ans de l’échéance de l’Agenda 2030, il a toutefois reconnu que « nous sommes loin des objectifs fixés », malgré des progrès encourageants sur certains indicateurs, preuve selon lui que « l’accélération des performances reste possible si nous agissons sur les bons leviers ».

Dans ce contexte, l’Afrique, malgré sa vulnérabilité, a été présentée comme une force de solutions. « Continent riche de ses ressources et de sa jeunesse, elle est aussi une force de solutions, d’opportunités, d’innovations et de savoirs endogènes », a souligné le chef de l’État, saluant la proclamation de 2026 comme “Année de l’Eau en Afrique” par l’Union africaine, ainsi que l’adoption prochaine de la nouvelle Vision africaine de l’Eau, pilotée par l’AMCOW, actuellement présidé par le Sénégal.

Revenant sur l’engagement du Sénégal en faveur de l’hydro-diplomatie, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la co-organisation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau avec les Émirats arabes unis s’inscrit dans la volonté de faire de l’eau « une source de paix et de développement et non une source de conflit ». Il a salué « la qualité du partenariat avec la co-présidence émiratie, fondée sur la confiance et une vision commune mettant la problématique de l’eau au cœur de l’agenda international ».

Pour le Président, la Conférence de 2026 devra marquer un tournant. « Elle ne devra pas être une rencontre de plus, mais un moment de bascule », a-t-il insisté, appelant à des engagements concrets, mesurables et suivis, à une meilleure coordination des initiatives et à une mobilisation accrue des financements, notamment concessionnels et innovants, tout en tenant compte du poids de la dette.

Enfin, le chef de l’État a rappelé que toute transformation durable repose sur l’implication des peuples. « Les communautés locales et les peuples autochtones sont les premiers gardiens de l’eau », a-t-il déclaré, plaidant pour un dialogue entre science et savoirs traditionnels, ainsi que pour une implication centrale des jeunes et des femmes, acteurs essentiels de la gestion et de l’innovation.

Concluant son allocution, Bassirou Diomaye Faye a exprimé le souhait que la rencontre de Dakar « balise la voie du succès de la Conférence d’Abu Dhabi », avant de déclarer officiellement ouverts les travaux de la Réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau prévue du 2 au 4 décembre 2026.