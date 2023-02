Droit de Réponse du maire de Bargny : « Pas de place au verbiage, nous sommes dans le concret »

Dans une sortie malencontreuse et très vide de sens, le sieur Ibrahima Gueye, habitant à Bargny tente de jeter le discrédit sur l’actuelle équipe municipale. Un second exercice qui a pour unique objectif de jeter l’anathème sur la personne du Maire Djibril Faye.

En effet, moins d’un mois après l’élection municipale de janvier 2022, le sieur Ibrahima Gueye, dans un style égocentrique s’était illustré sur les réseaux sociaux à travers une vidéo soporifique pour essayer décorner l’image déjà reluisante du premier magistrat de Bargny élu au suffrage universel direct. Il y a un an, il faisait croire à l’opinion que le maire « avait trahi son serment » de faire de lui son secrétaire municipal.

Il revient aujourd’hui à travers une diatribe qui « relate d’un présumé scandale relatif à la réception d’un conteneur » de fournitures de bureau par la municipalité au mois de mars 2022. L’ex membre de la coalition Euleuk Sénégal devenu au dernier moment membre de la coalition Wallu victorieuse des élections municipales au soir du 31 janvier 2022, affirme avec une légèreté déconcertante que la procédure est entourée « d’un flou énigmatique ».

Des affirmations qui traduisent chez cette personne une carence de culture administrative puisque la procédure a été bien encadrée par le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires a bien visé la lettre d’exonération.

A noter qu’au lendemain de l’accession de la nouvelle équipe, la mairie faisait face à une absence de mobiliers (bureaux tables et chaises). Pour pallier cet état de fait, le maire Djibril Faye, après avoir équipé la salle des Délibérations, a mis à profit ses relations personnelles pour mettre en œuvre sa politique d’équipement des infrastructures sociales et administratives. (Centre de santé Ndiaye Diouf et services municipaux).

C’est dans cette optique, que la Commune de Bargny a réceptionné le vendredi 16 septembre 2022 un container de 40 pieds contenant du matériel et des mobiliers bureautiques. Un don diligenté par notre compatriote Maguette Diop, Présidente de la Fondation Africa First Charity basée en Angleterre que l’édile a bien mis à la disposition des services de l’institution municipale.

Il n’y a pas eu de « fraude » encore moins de « détournement » ni de « vol ». Tous les documents qui sont d’ailleurs à la disposition de l’administration centrale, des autorités douanières peuvent l’attester. Qu’est-ce le maire a à faire sur un container qu’il a lui-même obtenu de par ses relations personnelles au détour d’une visite privée à la ville sainte de Fès au Maroc.

Il n’est pas de cet acabit et n’est pas fait de ce bois. Il ne va certainement pas descendre à votre piédestal pour alimenter une discussion au ras des pâquerettes. La cité Lébou connue pour son hospitalité et son histoire contée par ses aïeuls mérite mieux que cela.

La Commune de Bargny est en train de prendre son nouvel envol avec l’avènement du maire Djibril Faye qui est loin des contingences politiques parce qu’ayant en bandoulière le principe de double administration. Les réalisations sont déjà palpables. La gestion municipale est créditée d’une note de satisfécit. Dans le secteur de la santé, de l’éducation, des infrastructures sociales de bases bref dans les neuf domaines de compétences.

Le bilan de la première année de gestion est apprécié des populations. Ce ne sont pas les caprices d’un aigri qui use et abuse du chantage de la désinformation et de la manipulation qui vont dévier le maire de son objectif de maintenir la cadence du progrès. Avec la bonne collaboration de l’Etat central des services départementaux dont nous saluons l’entregent du préfet qui assure le contrôle de légalité, Monsieur le Maire Djibril Faye est sur les rails d’un développement endogène.

Loin de tout amateurisme, le maire travail en toute transparence et en parfaite collégialité avec une équipe engagée et dévouée à servir sa communauté. La gestion des affaires de la cité c’est du sérieux. Ce ne sont pas les tentatives gauches et veules d’un paranoïaque qui continue de faire la fine bouche et tente par les moyens les plus saugrenus de salir l’honorabilité d’un maire qui travaille sans relâche pour le bien des populations qui vont freiner son élan. Monsieur Djibril Faye est loin de céder au chantage venant d’une personne qui voulait être le secrétaire municipal. Une démarche sournoise et égoïste qui ne cadre pas aux principes de l’actuel maire de Bargny.

Concernant les voyages, il faut noter que le maire a effectué deux séjour hors du pays. Le premier à Montpellier en France au mois de mai 2022 dans le cadre de la coopération décentralisée et à Dubaï pour les besoins d’un séminaire d’échanges et de partages sur les mécanismes innovants de financement des politiques publiques qui s’est tenu du 15 au 22 Janvier 2023.

Le sieur Ibrahima Gueye affirme toujours dans cette vidéo que vous avez pris le soin de diffuser, que l’actuelle équipe municipale a détourné les fonds destinés à la construction d’un commissariat aux fins de construire un bâtiment administratif. Qu’il soit sérieux et conséquent. Le temps de la politique est bien derrière nous Ibrahima Gueye musicien de formation. Nous ne sommes pas dans l’imagination. Le Maire est dans le concret. Et c’est sur le terrain de l’action que les Bargnois nous jugeront. Pas de place aux enfantillages et aux verbiages