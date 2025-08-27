Drame familial à Ziguinchor : Des nouvelles Khady, la fillette brûlée par son père á Kanténe

Zeynabou Bilal, l’ex-compagne de Prosper Kénon, l’homme qui s’est immolé en entraînant ses deux enfants dans l’incendie et tuant leur fils de deux ans, brise le silence. Dans un entretien accordé à L’Observateur, la dame, d’origine malienne, donne des nouvelles de sa fille Khady, grièvement brûlée lors de ce drame.

La petite lutte entre la vie et la mort à l’hôpital de Ziguinchor. Plongée dans le coma, son état reste critique. Sa mère veille sur elle, dévastée par la perte de son fils Junior, mort calciné.

« Mon père a versé de l’essence sur moi », criait Khady dans l’ambulance, rapporte sa mère.