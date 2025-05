Drame à Koungheul : un infirmier sauvagement tué dans son poste de santé à Arat

Le secteur de la santé est une nouvelle fois endeuillé. Une attaque d’une rare violence a été perpétrée dans la nuit du 20 au 21 mai au poste de santé de Arat, situé dans le district sanitaire de Koungheul (Centre Sud). L’infirmier chef de poste (ICP), Mamadou Samba Diallo, a été mortellement agressé par des individus armés non identifiés.

Selon Elhadji Malick Niang, médecin-chef du district sanitaire de Koungheul, la victime a été retrouvée grièvement blessée, portant des traces de coups de machette à la tête et sur plusieurs parties du corps. Malgré les efforts déployés, l’infirmier n’a pas survécu à ses blessures. Son corps a été déposé à la morgue du centre de santé de Koungheul.

La perte de Mamadou Samba Diallo suscite une vive émotion au sein du personnel de santé et de la population. « C’était un infirmier modèle, travailleur, un homme d’une dimension exceptionnelle », a déclaré le Dr Niang, profondément touché par cette tragédie.

Cet acte barbare intervient dans un contexte de veille de Tabaski, période souvent marquée par une recrudescence de l’insécurité.

Face à cette situation alarmante, le médecin-chef a lancé un appel pressant : « Nous réclamons plus de sécurité dans nos lieux de travail, surtout en cette période sensible. Nous demandons également que ces malfaiteurs soient traqués, arrêtés et punis conformément à la loi. »

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce crime et identifier les auteurs.

En attendant, c’est une profession entière qui pleure l’un des siens, tombé alors qu’il exerçait sa mission de service public au cœur des zones les plus reculées.