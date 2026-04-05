Douanes sénégalaises à la ligne de départ et d’arrivée des JOJ Dakar 2026

Le Ministre des Finances et du Budget a indiqué que la Douane sénégalaise constitue un levier opérationnel majeur pour la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Il s’exprimait, à Thiès, lors de la cérémonie de décoration à la Médaille d’honneur des Douanes organisée en marge du défilé du 4 avril.

L’Administration des Douanes a profité de la commémoration de la fête nationale pour distinguer ses agents les plus méritants.

La cérémonie de remise de décorations à la Médaille d’Honneur des Douanes a eu pour cadre le Siège du GPR de Thiès. Elle a été présidée par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA en présence du Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, du Comité de direction de la DGD, de plusieurs Directeurs et Chefs de services, ainsi que des partenaires du secteur privé, les récipiendaires et leur familles.

La cérémonie a été marquée par la présence du Directeur général des Douanes de Madagascar accompagné d’une forte délégation.

Lors de son allocution, le Ministre Cheikh DIBA a souligné que la fête nationale est un « grand moment de communion » et une occasion de rendre hommage aux sacrifices des pères de la nation. Il a rappelé une vérité essentielle : « La souveraineté n’est jamais acquise de manière définitive : elle se construit chaque jour par l’action et se préserve par l’engagement”. Cet engagement est, selon lui, au cœur des missions de l’Administration des Douanes. Le MFB a rendu un hommage appuyé aux soldats de l’Économie qui, aux frontières comme à l’intérieur du territoire, jouent un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources budgétaires et la protection du tissu économique national.

Le Ministre a également salué le professionnalisme et la vigilance des agents dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, dont les effets sont particulièrement déstabilisateurs. Il a conclu en félicitant l’ensemble du personnel pour la qualité du travail accompli sous l’autorité du Directeur général des Douanes, tout en observant un moment de recueillement solennel à la mémoire des agents tombés en service commandé.

Sur le thème de l’édition 2026 de la fête de l’indépendance qui porte sur : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 », Cheikh DIBA a indiqué qu’il interpelle directement l’Administration des Douanes. “Fidèle à sa vision d’une Douane performante, l’Administration des Douanes fait du partenariat un levier stratégique majeur de son action. Les Jeux olympiques de la Jeunesse constituent bien plus qu’un évènement sportif. Ils représentent une vitrine internationale du Sénégal, de ses Institutions et de la qualité de son Administration publique”, a assuré le Ministre des Finances et du Budget. A ce titre, ce dernier a fait savoir que la Douane sera “l’un des visages opérationnels de l’État et sera attendue sur toute la chaîne logistique, avec un double impératif : assurer la célérité dans le traitement des opérations de dédouanement; et garantir un haut niveau de sécurisation des flux”.

Sa conviction est que l’organisation de cet évènement mondial exige des dispositifs adaptés, conciliant “efficacité opérationnelle et exigences de contrôle”, se réjouissant des initiatives déjà prises par la Direction générale des Douanes, notamment : la mise en place de procédures simplifiées et personnalisées, la signature d’un Protocole d’Accord avec le Comité d’organisation des JOJ et la désignation d’un point focal dédié. “Ces mesures témoignent d’une anticipation stratégique et d’une mobilisation à la hauteur des enjeux”, a précisé Cheikh DIBA.

La cérémonie a été aussi occasion pour honorer les agents qui se sont distingués par leur engagement et leur dévouement à la Nation. S’adressant aux récipiendaires, le Ministre a exprimé toute sa reconnaissance : “Par votre intégrité, votre sens du devoir et votre engagement constant, vous incarnez les valeurs fondamentales du service public”. “Derrière chaque distinction se trouve un parcours exemplaire, marqué par la loyauté, la rigueur et le dévouement. En vous honorant aujourd’hui, c’est une certaine conception de l’État que nous célébrons : un État exigeant, engagé et résolument tourné vers le service des citoyens”, a souligné le MFB exhortant les bénéficiaires à recevoir cette Médaille d’Honneur comme “un encouragement à persévérer dans l’excellence et à continuer à hisser toujours plus haut les standards de performance de notre Administration”.

Il a enfin félicité le détachement de l’Administration des Douanes pour sa remarquable prestation lors du défilé qui témoigne, dit-il, “du professionnalisme et de la discipline qui caractérisent le corps des Douanes”. “Servir l’État, c’est honorer la Nation. C’est contribuer, à chaque instant, au rayonnement de notre pays”, leur a-t-il rappelé.

Dans la même veine, le Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, a rendu hommage aux « valeureux Soldats de l’Économie ». Il a salué leur parcours exemplaire et leur engagement constant au service de la République. Après avoir salué la présence du Ministre des Finances et du Budget, le Directeur général s’est réjoui de la participation de son homologue de la République de Madagascar, Monsieur Antoine RANDRIANJAFY. Pour lui, ce déplacement est un « marqueur fort de la vitalité des relations bilatérales » entre les administrations douanières des deux pays. Concernant le défilé civil et militaire, le DGD a exprimé sa grande satisfaction face à la parade des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Il a souligné la symbiose entre les FDS et la jeunesse, y voyant un élan d’enthousiasme reflétant leur détermination à relever les défis futurs. À l’instar du Ministre, il a particulièrement félicité le détachement de la Douane pour sa prestation fort appréciable.

Évoquant le thème de la fête de l’indépendance, Babacar MBAYE a rappelé que l’Administration des Douanes s’engage pleinement pour la réussite des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Suite à la signature d’un protocole avec le Comité d’Organisation le 2 avril 2025, une synergie a été instaurée pour accélérer le dédouanement des équipements importés à cet effet.

Parmi les mesures concrètes annoncées, on retient : -l’admission en franchise des droits et taxes pour les marchandises éligibles;-la simplification des procédures, avec une régularisation tous les 30 jours renouvelables et;-la désignation de vérificateurs dédiés pour centraliser et accélérer l’examen des déclarations et le traitement prioritaire des dossiers, incluant les visas électroniques pour les documents de change.

Au moyen de ces mesures de facilitation, dit-il, la Douane entend contribuer activement au rayonnement mondial du Sénégal à travers cet événement historique.