Dossier Sweet Beauty : « J’ai rencontré Adji Sarr dès les premiers jours de cette affaire…» “Madiambal Diagne

Les langues ne cessent de se délier dans l’affaire supposée de « viol et menace de mort » contre la masseuse de Sweet Beauty, Adji Sarr par le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Cette fois-ci, c’est le Président Directeur général du groupe « Avenir Communication » qui informe avoir rencontré l’accusatrice. « J’ai rencontré Adji Sarr dès les premiers jours de cette affaire pour l’écouter et lui poser certaines questions aux fins de me faire ma propre opinion (…) Je fais partie des premiers de ce pays à être informés de cette affaire », a déclaré Madiambal Diagne, invité de l’émission Faram Facce sur la Tfm.