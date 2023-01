Dossier Sonko-Adji Sarr – Serigne Bassirou Gueye : Par devoir d’éclairage…

« Depuis bientôt deux ans qu’une jeune fille du nom de Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko… Depuis (le leader de Pastef) et Cie ne cessent de m’attaquer…« , selon Serigne Bassirou Guèye. L’ancien Procureur de la République, face à la presse, a tenu à répondre au « Patriote », suite aux multiples accusations de ce dernier.

« Je ne suis pas le seul Procureur à avoir subi sa foudre (…) en plus, le dossier était en instruction« , justifie-t-il ainsi son mutisme depuis lors.

« L’éducation et la formation que j’ai reçu ne me permettent pas d’enfoncer une personne en difficulté… Je suis un Procureur et compati à l’endroit de toute personne en difficulté. Raison pour laquelle, Ousmane Sonko, bien qu’il m’ait insulté, traité de tous les noms d’oiseaux, je me suis dit que ce n’était pas la peine de l’enfoncer davantage…« , souligne Serigne Bassirou Guèye.

Le « complot »

« Je suis quelqu’un d’honnête, je n’ai jamais falsifié de PV« , précise-t-il. Avant de poursuivre : « Depuis l’année dernière, il m’accuse de comploter contre lui. La seconde accusation, il (Sonko) estime que lors de l’enquête, dans le PV, j’aurais retiré les éléments qui pourrait le disculper. Sans compter les photos, selon lui, que j’aurai ajouté dans le dossier dans le but de l’enfoncer davantage…« , ce qui selon l’ancien Procureur est faux.

« J’ai décidé de mener l’enquête…

« Heureusement qu’il n’a pas dit que c’est moi qui ait comploté contre lui pour qu’il se rende à Sweet Beauté (…) Il dit que je voulais l’arrêter, ce qui est impossible. Parce que lorsqu’on accuse un député de viol, lorsque le procureur mène son enquête, il a deux possibilités : soit en flagrant délit ou en préliminaire (…) Et moi j’ai décidé de mener l’enquête, de porter le dossier en préliminaire. Nous l’avons convoqué, il a refusé et je ne pouvait ordonner son arrestation parce que c’est une forfaiture d’arrêter un député qui bénéficie d’une immunité. C’est très facile à expliquer, parce que c’est la loi qui interdisait son arrestation », renchérit-il…