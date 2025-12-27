Dossier des 21 milliards : Mabintou Diaby privée de téléphone, ses avocats dénoncent une « violation des droits »

La situation judiciaire de Mabintou Diaby se complique davantage. Selon L’Observateur, le collège des juges d’instruction du parquet financier a décidé d’interdire toute communication téléphonique à l’épouse du journaliste Madiambal Diagne, actuellement en détention. Une mesure que ses avocats jugent excessive et attentatoire aux droits fondamentaux de leur cliente.

La défense dénonce une décision qui empêche la détenue de communiquer, y compris avec son époux. « Il s’agit d’une violation manifeste des droits de la personne », soutiennent les conseils de Mabintou Diaby, annonçant leur intention de saisir les juridictions compétentes pour contester cette interdiction.

Parallèlement, les avocats attendent toujours les conclusions d’une expertise médicale complémentaire réalisée le 15 décembre par un gynécologue, mais qui n’a pas encore été versée au dossier. L’état de santé de la détenue serait préoccupant. Transférée au pavillon spécial, elle présenterait, selon la même source, de graves troubles cardiaques et respiratoires nécessitant un suivi médical permanent, sous peine de complications graves.

Placée sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier, Mabintou Diaby est poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité de blanchiment de capitaux en groupe criminel organisé. L’affaire trouve son origine dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), faisant état de soupçons de rétro-commissions estimées à environ 21 milliards de francs CFA, en lien avec un marché public de 250 milliards attribué par le ministère de la Justice à la société Ellipse Projects. Selon les enquêteurs, une partie des fonds aurait transité par des sociétés appartenant à l’entourage du journaliste.