Djilor Saloum : Porté disparu depuis le 13 novembre, le Jaraaf Diatta Sarr retrouvé mort dans de terrible condition

Porté disparu depuis le 13 novembre dernier, le Jaraaf de Djilor Saloum, Diatta Sarr, a été retrouvé mort dans une forêt de la localité, selon les informations recueillies par la correspondante de la RFM. Le corps, découvert ce mercredi, était dans un état de décomposition avancée.

Toujours selon RFM, le chef coutumier, qui souffrait de troubles mentaux et de pertes de mémoire, avait quitté son domicile dans la nuit du 13 au 14 novembre. Depuis lors, d’importantes recherches menées par les populations locales n’avaient pas permis de le retrouver.

La découverte macabre a été faite ce mercredi dans une forêt de la zone. Alertés, les proches du défunt se sont rendus sur les lieux et ont formellement identifié le corps, rapporte la RFM.

Les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie se sont déployés sur place pour effectuer les premiers constats et procéder à l’évacuation de la dépouille.

Pour l’heure, les circonstances exactes du décès de Diatta Sarr restent inconnues.