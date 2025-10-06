Direction des Constructions universitaires : Dr Daouda Ngom passe le témoin á Dethié Fall

Ce lundi 6 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur Dr Daouda et le ministre des Infrastructures, M. Dethié FALL ont procédé ce jour á une passation de service. À l’issue de cette cérémonie, il a été officiellement acté que la Direction des Constructions universitaires ne relève plus de l’enseignement supérieur, mais désormais de la tutelle du ministère des Infrastructures.

Le transfert de cette direction permettra, selon les autorités, une meilleure coordination des travaux avec les autres projets d’infrastructures publiques.