Diplomatie économique : Ousmane Sonko en visite à Tianjin dans le cadre de son séjour officiel en Chine

Dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé, ce lundi 23 juin 2025, la deuxième étape de son séjour par un déplacement dans la ville portuaire de Tianjin, après une première escale à Hangzhou.

Accompagné du vice-maire de Tianjin, Wang Baoyu, et de l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang, le chef du gouvernement sénégalais a visité plusieurs infrastructures stratégiques, témoins du savoir-faire technologique et industriel chinois.

Il s’est d’abord rendu au port vert de Tianjin, l’un des plus vastes et modernes du pays, réputé pour son efficacité logistique et ses innovations en matière de respect de l’environnement. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération autour de la modernisation des infrastructures portuaires au Sénégal.

Le Premier ministre a ensuite découvert le Centre de haute technologie industrielle de la ville, un modèle d’intégration entre formation, innovation et industrialisation, avant de clore sa tournée par l’Atelier Luban, un centre de formation technique et professionnelle de renommée internationale. Ce centre, symbole de la coopération sino-africaine dans le domaine de la formation, est appelé à inspirer les futures réformes au Sénégal en matière d’enseignement technique.

Ousmane Sonko prendra part, ce mercredi 25 juin, au Forum d’été de Davos qui se tiendra également à Tianjin. Ce rendez-vous mondial rassemblera dirigeants politiques, chefs d’entreprise et experts autour des grands enjeux économiques, technologiques et géostratégiques du moment. La participation du Sénégal à cet événement traduit sa volonté de s’inscrire dans les grandes dynamiques de transformation économique mondiale.