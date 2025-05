Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce mardi à la 5e Assemblée plénière des Conférences épiscopales d’Afrique de l’Ouest, qui se tient actuellement à Dakar où il a lancé un appel au dialogue, à la paix et à la solidarité.

Cette rencontre réunit des évêques venus de toute la sous-région autour de réflexions spirituelles et sociétales communes.

Dans une atmosphère de communion et de fraternité, le chef de l’État a salué la tenue de cet événement qui, selon lui, est un « grand moment de communion spirituelle et de fraternité illustre la force du dialogue et la place centrale des valeurs de paix, de justice et de solidarité dans la consolidation de notre vivre-ensemble et la construction de notre destin commun ».

L’Assemblée plénière, qui se tient tous les trois ans, aborde plusieurs enjeux cruciaux tels que la paix, la gouvernance, les défis socio-économiques et le rôle de l’Église dans la promotion de la dignité humaine.