Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf visé par une plainte de l’ASER

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce jeudi 18 septembre 2025, avoir saisi la justice à la suite des déclarations de M. Pape Mahawa Diouf lors de l’émission Faram Facce, diffusée le mercredi 17 septembre.

Selon l’ASER, l’ancien ministre et communicant politique a accusé publiquement l’institution d’être impliquée dans un vaste détournement. « Un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l’ASER », a affirmé M. Diouf à l’antenne, provoquant une vive réaction de l’agence publique.

Considérant ces propos comme « une accusation d’une extrême gravité », la direction de l’ASER indique avoir déposé une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

« Dans un souci de transparence et de respect de l’État de droit, nous avons saisi la justice par le biais de notre conseil juridique. Cette démarche vise à permettre à M. Pape Mahawa Diouf de présenter, devant les juridictions compétentes, les preuves de ses déclarations », précise le communiqué.

L’agence souligne par ailleurs rester « pleinement engagée à poursuivre [sa] mission au service des populations rurales, dans le strict respect des règles de gouvernance, de transparence et de redevabilité ».

